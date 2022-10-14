Брагин о Кубке мира: «Слова шведов политизированы. Это все ерунда. НХЛ – самостоятельная организация и все решит сама»

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Валерий Брагин отреагировал на слова вице-председателя Федерации хоккея Швеции.

Петер Форсберг сказал, что все европейские ассоциации выступают против участия России в Кубке мира-2024.

«Слова шведов по поводу того, что вся Европа выступила против участия сборной России по хоккею на Кубке мира, политизированы.

На это обращать внимание не надо, это все ерунда. НХЛ – самостоятельная организация и все решит сама», – считает бывший главный тренер сборной России.

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