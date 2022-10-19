Алексей Терещенко: «Идея КХЛ изначально была неактуальной. Есть «Динамо» Минск, «Барыс» – это как раньше первенство СССР было»

поделился мнением о КХЛ.

«Идея Континентальной хоккейной лиги уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной.

Есть Минск и – это как раньше первенство Советского Союза было. Тот же был – это, грубо говоря, наши деньги. Поэтому не думаю, что это было актуально.

Дело в уровне нашего хоккея, а лигу можно назвать по-разному. Главное, чтобы не была «Беда», как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет», – сказал трехкратный чемпион мира.

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