Алексей Терещенко: «Идея КХЛ изначально была неактуальной. Есть «Динамо» Минск, «Барыс» – это как раньше первенство СССР было»

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Алексей Терещенко поделился мнением о КХЛ.

«Идея Континентальной хоккейной лиги уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной.

Есть «Динамо» Минск и «Барыс» – это как раньше первенство Советского Союза было. Тот же «Слован» был – это, грубо говоря, наши деньги. Поэтому не думаю, что это было актуально. 

Дело в уровне нашего хоккея, а лигу можно назвать по-разному. Главное, чтобы не была «Беда», как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет», – сказал трехкратный чемпион мира.

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