Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Ребята понимают, что нельзя опускать руки. Надо выкладываться в каждом моменте»

Тренер поделился мыслями в преддверии матча против «Металлурга».

Игра состоится сегодня, 19 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

В матче с «Трактором» (2:5) «Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах .

– Над чем работали в такой непростой для команды период времени?

– Поработали над каждым аспектом, все разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счет работы, перелома удачи в свою сторону должно все получиться.

– У не самые лучшие показатели при игре в меньшинстве. Будете на это обращать внимание и как-то стараться вынуждать соперника нарушать правила?

– На эту тему постоянно и общаемся. Для того, чтобы забросить в большинстве его сначала нужно заработать, а для этого надо заставлять соперника фолить. Пока, к сожалению, далеко не все получается в зоне атаки и не всегда хорошо держим шайбу.

– По составу ожидаются изменения?

– Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре, – сказал .