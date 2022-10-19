Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Ребята понимают, что нельзя опускать руки. Надо выкладываться в каждом моменте»
Тренер «Ак Барса» поделился мыслями в преддверии матча против «Металлурга».
Игра состоится сегодня, 19 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
В матче с «Трактором» (2:5) «Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.
– Над чем работали в такой непростой для команды период времени?
– Поработали над каждым аспектом, все разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счет работы, перелома удачи в свою сторону должно все получиться.
– У «Металлурга» не самые лучшие показатели при игре в меньшинстве. Будете на это обращать внимание и как-то стараться вынуждать соперника нарушать правила?
– На эту тему постоянно и общаемся. Для того, чтобы забросить в большинстве его сначала нужно заработать, а для этого надо заставлять соперника фолить. Пока, к сожалению, далеко не все получается в зоне атаки и не всегда хорошо держим шайбу.
– По составу ожидаются изменения?
– Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре, – сказал Юрий Бабенко.
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