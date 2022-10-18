Терещенко о падении уровня КХЛ: «Посмотрите нарезки игр НХЛ. Пропасть! Мы на равных со швейцарской и немецкой лигами»

поделился мыслями об уровне КХЛ.

«Уровень КХЛ продолжает падать? Посмотрите нарезки игр и КХЛ. Это просто пропасть!

Кто-то из агентов сказал, что они сначала смотрят чемпионат Швейцарии, а потом уже в лучшем случае нас. И это не из-за последних событий, а вообще тенденция.

Каким лигам Европы уступает КХЛ? Не думаю, что уступает, плюс-минус на равных со швейцарской и немецкой лигами. Ребята, которые уехали в Чехию говорят, что скорости там очень-очень приличные», – сказал трехкратный чемпион мира.