Губерниев об Овечкине: «Русские долго запрягают, но быстро едут, все нормально. Он показывает феноменальный уровень»

оценил игру в сезоне-2022/23.

В матче с «Ванкувером» (6:4) россиянин забросил 781-ю и 782-ю шайбы в чемпионатах . Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

«Овечкин в полном порядке. Он продолжает преследовать Гретцки. Александр показывает феноменальный уровень. Верю, что он будет играть на таком уровне еще несколько сезонов.

Овечкин долго не забивал? Русские долго запрягают, но быстро едут. Все нормально. Главное, чтобы быстрая езда была без происшествий, и чтобы он при этой езде подальше уехал», – сказал комментатор.

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