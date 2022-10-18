Борис Михайлов: «Сумма мастерства ЦСКА переломила исход встречи с «Динамо»

Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в матче против «Динамо» (3:1).

«В начале игры было много единоборств, которые динамовцы выигрывали, старт матча был за ними. Но в конце первого периода то ли они наелись, то ли случилось что-то другое, но у них не стало так получаться, как было.

Сама игра была очень быстрой, хотя сказать, что было много комбинаций, нельзя. Сумма мастерства армейцев переломила исход встречи.

У «Динамо» есть мастера, которых отличает очень хорошее качество хоккея. На их игру влияет объем работы, огромно желание, молодость, и, насколько их хватит, время покажет», – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА.