Федоров о 3:1 с «Динамо»: «Неоднозначный матч, но ЦСКА нашел пути к победе. Соперник не получил желаемого ритма в атаке»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги игры с московским (3:1).

«Очень хорошая игра, мне понравилась. Начало было не за нами, волновались. Возможно, 4 дня без игровой практики сказались.

Мы вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Хотелось в деталях увидеть немного другую игру, на данный момент есть над чем работать. Повторюсь, в деталях мы не так сконцентрированны, как должны.

Неоднозначный матч, но нашли пути к победе. Соперник не получил того ритма в атаке, которого, наверное, хотел.

Процесс продолжается, потихоньку настраиваем ребят на простоту. Они прекрасно знают тактику. Осталось наладить концентрацию и злость.

Просили ребят сыграть надежно. Второй период подразумевает длинные смены.

Если же говорить о жесткой игре, то мы всегда настраиваем своих хоккеистов играть в тело, без прокатов и по правилам. Одна из главных наших задач – выключить соперника из подключения к атаке», – отметил Федоров.