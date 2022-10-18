Рябыкин о приходе в «Металлург» без паузы после «Авангарда»: «Хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе»
Дмитрий Рябыкин высказался о том, что быстро нашел новую работу после увольнения.
Бывший тренер «Авангарда», вошедший в штаб «Металлурга», был на скамейке магнитогорцев во вчерашнем матче с омичами (7:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Вы помните случаи, когда тренер, обыгравший команду, меньше чем через две недели переходил на ее лавку и побеждал уже бывший клуб?
– Нет. Все когда-то случается в первый раз.
– Как вы получили приглашение от «Металлурга»?
– Мне позвонил Илья Петрович [Воробьев]. Предложил поработать вместе. Я взял день на размышление. Надо было перевезти семью из Омска в Москву. После чего мы быстро договорились, и я приехал.
– Некоторые тренеры после отставок берут паузу. О чем говорит ваше быстрое согласие работать в «Металлурге»?
– Я хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе.
– Вы отвечали за оборону в «Авангарде». В «Металлурге» уже был тренер, работающий с защитниками, – Андрей Соколов. Как делятся ваши обязанности?
– Мы работаем вместе. Разговариваем друг с другом, обмениваемся и прислушиваемся к мнению коллег.
– Вы давали особые советы по обороне «Авангарда» перед матчем?
– Нет. Конечно, мы разбирали «Авангард» и, в частности, игру в обороне. Но не могу сказать, что победа - это только моя заслуга, – сказал Рябыкин.
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