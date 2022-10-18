Рябыкин о приходе в «Металлург» без паузы после «Авангарда»: «Хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе»

высказался о том, что быстро нашел новую работу после увольнения.

Бывший тренер , вошедший в штаб , был на скамейке магнитогорцев во вчерашнем матче с омичами (7:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы помните случаи, когда тренер, обыгравший команду, меньше чем через две недели переходил на ее лавку и побеждал уже бывший клуб?

– Нет. Все когда-то случается в первый раз.

– Как вы получили приглашение от «Металлурга»?

– Мне позвонил Илья Петрович [Воробьев]. Предложил поработать вместе. Я взял день на размышление. Надо было перевезти семью из Омска в Москву. После чего мы быстро договорились, и я приехал.

– Некоторые тренеры после отставок берут паузу. О чем говорит ваше быстрое согласие работать в «Металлурге»?

– Я хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе.

– Вы отвечали за оборону в «Авангарде». В «Металлурге» уже был тренер, работающий с защитниками, – Андрей Соколов. Как делятся ваши обязанности?

– Мы работаем вместе. Разговариваем друг с другом, обмениваемся и прислушиваемся к мнению коллег.

– Вы давали особые советы по обороне «Авангарда» перед матчем?

– Нет. Конечно, мы разбирали «Авангард» и, в частности, игру в обороне. Но не могу сказать, что победа - это только моя заслуга, – сказал Рябыкин.