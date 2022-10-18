Рябыкин о том, что радовался голам в ворота «Авангарда»: «Реваншистское начало. Это не говорит о том, что я желал клубу чего-то плохого»

назвал реваншистским началом свою радость голам в ворота .

Специалист, вошедший в штаб , был на скамейке магнитогорцев во вчерашнем матче с омичами (7:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Видел, как вы радовались голам «Металлурга». Со стороны казалось, что все шайбы воспринимали очень тепло. Было приятно обыграть клуб, который недавно уволил вас?

– Да. Это реваншистское начало, которое есть у каждого человека, который хочет доказать, что люди поторопились и рано приняли решение. Сейчас я работаю в другом клубе.

Я радовался голам, которые забивала моя новая команда. Это не говорит о том, что я желал «Авангарду» чего-то плохого. Я радовался голам моей команды, почему нет? – сказал Рябыкин.