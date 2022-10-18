Кожевников об «Авангарде»: «Омск на ровном месте потерял сильного тренера. Команда построена вопреки всем законам хоккея»

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Александр Кожевников вновь подверг критике омский «Авангард»

Вчера клуб проиграл «Металлургу» (4:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– «Магнитка» победила «Авангард» – 7:4. Сенсация?

– Сенсация то, что Омск на ровном месте потерял сильного тренера. Дмитрий Рябыкин показал это уже в первом матче на мостике «Металлурга». Было видно, как «Магнитка» играла на слабых местах Омска, как в «кошки-мышки». Дала сопернику поиграть в атаке – и наказала за слабые места в обороне и в воротах. Классика тренерского жанра.

Хотел бы отдать должное главному тренеру «Металлурга» Илье Воробьеву. Он быстро разобрался в ситуации на рынке, взяв себе в штаб сильного специалиста. Это говорит о профессионализме данного тренера. И о перспективах этой «Магнитки».

– «Авангард» продолжает разочаровывать?

– Не хочу в тысячный раз повторяться. Команда построена вопреки всем законам хоккея – мощная голова в виде атаки, слабое тело в виде обороны и вратарей.

Тут все вместе – и наследство североамериканского тренера, и свежая работа руководства. Не знаю, как Омск собирается проходить этот сезон, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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