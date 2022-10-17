Воробьев о победе «Металлурга» 7:4: «Необычный матч. Говорили с Рябыкиным об обороне «Авангарда»

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с (7:4).

– Довольно необычный матч получился. Очень много голов с первых минут, с самого начала. Такие матчи иногда бывают. Зрителям было очень интересно, хорошие скорости, комбинации.

Рады, что победили. Через день Казань, Астана – график напряженный.

– Приходилось сегодня сдерживать эмоции ребят?

– Останавливали, но не то чтобы сильно получилось.

– Раскрыл ли секреты ?

– Естественно, мы говорили об обороне «Авангарда». Но эти две команды знают друг друга как облупленных – сколько и в регулярке играли, и в плей-офф. Но с Дмитрием был разговор.

«Авангард» – – это все время эмоции, еще с того времени, как я играл. Накал страстей – особенные игры! – заявил Воробьев.