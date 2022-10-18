Кросби стал первой звездой недели НХЛ, Макдэвид – второй, Эттинджер – третьей

Теги рейтинги Питтсбург Эдмонтон Даллас Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Джейк Эттинджер Хоккей

НХЛ объявила фамилии трех звезд первой недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравшему 6 (2+4) очка за два матча – против «Аризоны» (6:2) и «Тампы» (6:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 5 (4+1) очков в двух встречах – с «Ванкувером» (5:3) и «Калгари» (3:4). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер. 23-летний американец отразил 60 из 62 бросков в течение двух матчей против «Нэшвилла» (4:1 и 5:1). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.

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