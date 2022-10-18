Кросби стал первой звездой недели НХЛ, Макдэвид – второй, Эттинджер – третьей

объявила фамилии трех звезд первой недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему , набравшему 6 (2+4) очка за два матча – против «Аризоны» (6:2) и «Тампы» (6:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард Коннор Макдэвид, у которого 5 (4+1) очков в двух встречах – с «Ванкувером» (5:3) и «Калгари» (3:4). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал вратарь Джейк Эттинджер. 23-летний американец отразил 60 из 62 бросков в течение двух матчей против «Нэшвилла» (4:1 и 5:1). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.