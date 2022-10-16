Кросби набрал 1+2 в матче с «Тампой» и вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ (1415). По передачам – на 20-е

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Сидни Кросби набрал 1+2 в матче с «Тампой» и вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» помог своей команде одержать победу над «Лайтнинг» (6:2) в регулярном чемпионате. Его признали 2-й звездой. 

На его счету стало 1415 (519+896) очков в 1110 матчах в лиге. Канадец вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив капитана Дага Гилмора с 1414 баллами в 1474 играх.

На 18-й строчке идет Адам Оутс с 1420 очками в 1337 матчах, на 17-й – Брайан Троттье с 1425 в 1279. 

Кроме того, Кросби вошел в топ-20 лучших ассистентов лиги с 896 результативными передачами, обойдя Фила Хаусли (894). 

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