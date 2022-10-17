Терещенко про «Ак Барс»: «Имена не значит команда, ее не вижу. Надо выходить и ложиться под шайбы»

оценил состояние , проигравшего шесть матчей подряд.

«А что происходило с последние четыре года? Своих игроков нет – они исчезли. Имена не значит команда. Посмотрите на пример «Динамо» последние четыре года.

Здесь все в совокупности. Должна быть команда, а я ее в «Ак Барсе» не вижу.

Команда появится тогда, когда будет одним целым, и без разницы, кто ты там. Ты должен выходить и ложиться под шайбы, выполнять установку тренера», – сказал трехкратный чемпион мира.