Терещенко про «Ак Барс»: «Имена не значит команда, ее не вижу. Надо выходить и ложиться под шайбы»
Алексей Терещенко оценил состояние «Ак Барса», проигравшего шесть матчей подряд.
«А что происходило с «Динамо» последние четыре года? Своих игроков нет – они исчезли. Имена не значит команда. Посмотрите на пример «Динамо» последние четыре года.
Здесь все в совокупности. Должна быть команда, а я ее в «Ак Барсе» не вижу.
Команда появится тогда, когда будет одним целым, и без разницы, кто ты там. Ты должен выходить и ложиться под шайбы, выполнять установку тренера», – сказал трехкратный чемпион мира.
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