Мартемьянов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Счастье было рядом, но неоправданное удаление подвело черту под усилиями «Сибири». И большинство играло безобразно»

Главный тренер высказался о матче с (2:3).

«После первого гола команда перестала играть, я очень этим разочарован. Мы перешли на игру в три пятерки, сравняли счет, счастье было где-то рядом, но неоправданное удаление подвело черту под всеми нашими усилиями.

Соперник был больше мотивирован, больше лез на ворота, у него было больше желания. Мы уже не в первый раз наступаем на эти грабли, не доходит до людей. Результат закономерен: соперник победил, его – с победой.

В предыдущих матчах выездной серии мы победили в овертайме и на буллитах серьезнейших соперников, которые выше нас по рейтингу. А в Нижнекамске всегда такие сложные игры получаются, тут команда кусачая.

Мы после гола сразу выдыхаем, хотя надо вдыхать. Поэтому без очков сегодня уезжаем.

Конечно, решающей стала игра в неравных составах, раз сегодня там были забиты голы. Пять на три играли, шесть на три. Безобразно играло наше большинство сегодня, я разочарован», – сказал Мартемьянов.