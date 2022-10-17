Мартемьянов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Счастье было рядом, но неоправданное удаление подвело черту под усилиями «Сибири». И большинство играло безобразно»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о матче с «Нефтехимиком» (2:3).
«После первого гола команда перестала играть, я очень этим разочарован. Мы перешли на игру в три пятерки, сравняли счет, счастье было где-то рядом, но неоправданное удаление подвело черту под всеми нашими усилиями.
Соперник был больше мотивирован, больше лез на ворота, у него было больше желания. Мы уже не в первый раз наступаем на эти грабли, не доходит до людей. Результат закономерен: соперник победил, его – с победой.
В предыдущих матчах выездной серии мы победили в овертайме и на буллитах серьезнейших соперников, которые выше нас по рейтингу. А в Нижнекамске всегда такие сложные игры получаются, тут команда кусачая.
Мы после гола сразу выдыхаем, хотя надо вдыхать. Поэтому без очков сегодня уезжаем.
Конечно, решающей стала игра в неравных составах, раз сегодня там были забиты голы. Пять на три играли, шесть на три. Безобразно играло наше большинство сегодня, я разочарован», – сказал Мартемьянов.
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