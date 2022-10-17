Мартемьянов о легионерах в КХЛ: «Ребят упрекали: «Ты поехал за кровавыми деньгами!». Они ответили: «Вы будете мою семью содержать?». Общество промолчало, кто прав?»

рассказал о реакции иностранных хоккеистов на критику выступлений в .

– Обращаете внимание на сообщения иностранных посольств, где требуют от легионеров покинуть Россию?

– Парни выходят и играют.

Знаю, что некоторых ребят упрекали за то, что они играют в КХЛ: «Ты поехал за кровавыми деньгами!», на что они ответили: «А вы будете мою семью содержать?». Общество промолчало, значит, кто прав? Ребята заботятся о себе и своих семьях.

Человек в такой обстановке – при всеобщем осуждении, сумасшествии и истерии – набрался смелости, приехал работать и вкалывает. Я приветствую их решение, – сказал главный тренер .