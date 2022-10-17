Леонтьев о 3:2 с «Сибирью»: «Надеюсь, у «Нефтехимика» продолжится уверенная игра – ее тяжело найти и легко потерять»

Главный тренер Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Сибирью» (3:2).

«Традиционно с «Сибирью» очень сложные, напряженные матчи. Сегодняшняя игра не стала исключением.

«Сибирь» – организованная, дисциплинированная команда, которую очень сложно пробить. Рад, что мы сегодня победили, добыли важную и нужную победу.

Огромное спасибо болельщикам: это наш шестой игрок, который гнал нас вперед, здорово поддерживал.

В концовке было тревожно, но, как всегда, на высоте был , спасибо ему, что выручил в трудную минуту. И спасибо той бригаде, которая была на льду: ловили шайбы на себя, делали все грамотно, не дали сопернику реализовать большинство.

Не хочу делить голы на главные и не главные. Все шайбы, которые пересекли линию, – все важными оказываются. Любой гол переламывает ход матча. Надеюсь, у нас будет продолжаться уверенная игра, ее тяжело найти и легко потерять.

Не хочу перехваливать Белозерова, хвалить будем в конце сезона. Но он делает нестандартные, креативные вещи. Против таких нападающих тяжело играть. Быстрый, ловкий, шайба держится на крюке. Я давно за ним смотрел, не понимал, почему его не подтягивают в .

Календарь сложный, будем использовать мини-паузы для восстановления. Нужно хорошо восстановиться, провести время с семьями и детьми. Я тоже поеду к семье домой, короткий выходной, надо тоже побыть дома. С внуком пообщаться, сходить на арену, поставить на коньки. Это полезный и нужный вид отдыха.

Основные вратари неожиданно вылетели из-за травм, но, надеюсь, они через неделю максимум вернутся. Играть будет тот, кто сильнее. Во всех трех парней мы верим. Все по спортивному принципу», – сказал Леонтьев.