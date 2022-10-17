Епанчинцев про 2:4 с «Автомобилистом»: «Амуру» не хватало физической мощи додавить соперника»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:4).
– В хоккее ошибаются все, в том числе и великие игроки. Главное – как выходить из этой ситуации, и этот момент у нас не отработан.
Самоотдачу, работу с нашей стороны, хоккей показывали в третьем периоде. Не хватало физической мощи дожать, додавить соперника, который где-то здорово сыграл от счета, от оборонки.
– Почему провален второй период?
– Все прекрасно понимают, что дальние ворота, смены. Постоянно работаем над ошибками, где-то не доходит, будем исправлять – или убирать тех, до которых не доходит из игры в игру. Мы соперника изучали, знали, что они накажут, так и получилось.
– Как оцените подписание Гребенкина?
– Он только сегодня приехал, мальчишка одаренный, будем смотреть в тренировочном процессе. Возможно, свежести и задора где-то не хватает, будем надеяться, что поможет, – сказал Епанчинцев.
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