Директор «Металлурга» о Гребенкине в «Амуре»: «Он перерос МХЛ и уверенно чувствует себя в ВХЛ. Никита вернется игроком высокого класса»
«Металлург» подтвердил переход Никиты Гребенкина в «Амур» на правах аренды.
«Никита Гребенкин отправляется в «Амур». Это годичная аренда, а значит весной следующего года он вернется в «Металлург». Сейчас такая схема выгодна и нам, и игроку.
Никита получит необходимую игровую практику: мы видим, что он уже перерос уровень МХЛ и достаточно уверенно чувствует себя в ВХЛ.
В «Амуре» Никита сможет «обрасти мясом» и показать себя в конкуренции со взрослыми игроками.
Зная уровень его мастерства и бойцовский характер, не возникает никаких сомнений, что он выиграет эту борьбу и вернется в нашу систему игроком высокого класса», – заявил спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко.
В 7 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 19-летний Гребенкин результативными действиями не отметился.
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