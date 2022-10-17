Директор «Металлурга» о Гребенкине в «Амуре»: «Он перерос МХЛ и уверенно чувствует себя в ВХЛ. Никита вернется игроком высокого класса»

подтвердил переход Никиты Гребенкина в на правах аренды.

отправляется в «Амур». Это годичная аренда, а значит весной следующего года он вернется в «Металлург». Сейчас такая схема выгодна и нам, и игроку.

Никита получит необходимую игровую практику: мы видим, что он уже перерос уровень МХЛ и достаточно уверенно чувствует себя в ВХЛ.

В «Амуре» Никита сможет «обрасти мясом» и показать себя в конкуренции со взрослыми игроками.

Зная уровень его мастерства и бойцовский характер, не возникает никаких сомнений, что он выиграет эту борьбу и вернется в нашу систему игроком высокого класса», – заявил спортивный директор магнитогорского клуба .

В 7 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 19-летний Гребенкин результативными действиями не отметился.