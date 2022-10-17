Заварухин о 4:2 с «Амуром»: «Ненужные удаления в 3-м периоде, хотя здорово блокировали – 28 раз»

Теги Амур Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Амуром» (4:2).

– Начало не очень хорошее, особенно первый период. За счет второго периода удалось удержать победу, здорово, что перестроились, благодарю ребят за это.

В третьем периоде ненужные удаления пошли, хотя здорово блокировали: 28 блоков – даже больше, чем с Казанью.

– Как оцените игру в третьем периоде?

– Действовали по счету, не меняли тактику до десятой минуты: когда была возможность – прессинговали. Удаления сломали игру в периоде, у нас и мало бросков было, – заявил Заварухин.

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