Заварухин о 4:2 с «Амуром»: «Ненужные удаления в 3-м периоде, хотя здорово блокировали – 28 раз»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:2).

– Начало не очень хорошее, особенно первый период. За счет второго периода удалось удержать победу, здорово, что перестроились, благодарю ребят за это.

В третьем периоде ненужные удаления пошли, хотя здорово блокировали: 28 блоков – даже больше, чем с Казанью.

– Как оцените игру в третьем периоде?

– Действовали по счету, не меняли тактику до десятой минуты: когда была возможность – прессинговали. Удаления сломали игру в периоде, у нас и мало бросков было, – заявил Заварухин.