Форвард «Автомобилиста» Кормье дисквалифицирован на 1 матч за драку с защитником «Ак Барса» Евсеевым
Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье дисквалифицирован на один матч.
На 26-й минуте игры «Автомобилист» – «Ак Барс» (2:1) произошла потасовка между Кормье и защитником казанского клуба Никитой Евсеевым. В результате игроки получили 5-минутные удаления.
В связи с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Таким образом, форвард пропустит матч «Автомобилиста» против «Амура», который состоится 17 октября.
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