Форвард «Автомобилиста» Кормье дисквалифицирован на 1 матч за драку с защитником «Ак Барса» Евсеевым

Нападающий «Автомобилиста» дисквалифицирован на один матч.

На 26-й минуте игры «Автомобилист» – (2:1) произошла потасовка между Кормье и защитником казанского клуба . В результате игроки получили 5-минутные удаления.

В связи с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента , если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, форвард пропустит матч против «Амура», который состоится 17 октября.