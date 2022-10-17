Андрей Скабелка: «Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в это. Для «Торпедо» ошибки в своей зоне позволительны, а «Барыс» в другой хоккей играет»

Главный тренер охарактеризовал манеру игры «Торпедо» (4:1).

– Играли с быстрой командой. Мало кто в играет в такой хоккей: быстрый, на шанс.

Первый период нам удался. Второй период остался за , тут надо похвалить , который нас оставил в игре. Подкорректировали в тайм-ауте – стали появляться хорошие моменты.

Бекетаев и Шапю выбыли на две-три недели. С Михайлисом все не так плохо.

– Насколько можно прочитать «Торпедо»?

– Тренеру можно, игрокам сложнее. Главное – ментально быть готовыми к такому матчу. Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в этот хоккей. Для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, а мы в другой хоккей играем. Отсюда и другие стандарты, требования, – заявил Скабелка.