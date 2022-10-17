Андрей Скабелка: «Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в это. Для «Торпедо» ошибки в своей зоне позволительны, а «Барыс» в другой хоккей играет»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка охарактеризовал манеру игры «Торпедо» (4:1).
– Играли с быстрой командой. Мало кто в КХЛ играет в такой хоккей: быстрый, на шанс.
Первый период нам удался. Второй период остался за «Торпедо», тут надо похвалить Никиту Бояркина, который нас оставил в игре. Подкорректировали в тайм-ауте – стали появляться хорошие моменты.
Бекетаев и Шапю выбыли на две-три недели. С Михайлисом все не так плохо.
– Насколько можно прочитать «Торпедо»?
– Тренеру можно, игрокам сложнее. Главное – ментально быть готовыми к такому матчу. Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в этот хоккей. Для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, а мы в другой хоккей играем. Отсюда и другие стандарты, требования, – заявил Скабелка.
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