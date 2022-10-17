Скабелка о 4:1 с «Торпедо»: «Тяжелый матч для «Барыса», пришлось много ребят поменять»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги встречи с «Торпедо» (4:1).
– Тяжелый матч был для нас. Пришлось сегодня – во многом вынужденно – поменять большое количество ребят. Четвертый матч подряд уже через день.
Первый период был неплохой, мы неплохо играли. Второй период остался за «Торпедо», но Никита Бояркин оставил нас в игре и не дал соперникам шансов выйти вперед. А в третьем периоде ребята в свою сторону чашу весов склонили и забили хорошие голы.
– Сейчас небольшой перерыв. Успеют ли травмированные игроки восстановиться к матчу с «Металлургом»?
– Не знаю, посмотрим. Там будет пятиматчевая серия. Я надеюсь, что кто-то сможет, – сказал Скабелка.
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