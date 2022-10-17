Крикунов о том, что Овечкин еще не забил: «Для него это нехарактерно, но он наберет свои очки»

высказался о форме форварда «Вашингтона» .

«Некоторые тяжело входят в чемпионат, а потом быстро нагоняют и набирают свои очки. Для Овечкина это нехарактерно, конечно. Он еще наберет свои очки.

Овечкин поставил себе цель: догнать Гретцки. Понятно, не в этом году, но за время действующего контракта Александр может побороться за рекорд. Я верю в это! Он молодой и здоровый как бык», – заявил бывший главный тренер сборной России.

За три матча в НХЛ-2022/23 37-летний нападающий не забросил ни одной шайбы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.