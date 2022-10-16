Вайсфельд об Овечкине: «По 3 матчам нельзя делать глобальные выводы. И он же не один играет, многое зависит от команды»
Леонид Вайсфельд высказался касательно выступления Александра Овечкина в сезоне-2022/23.
Капитан «Вашингтона» во второй раз за карьеру в НХЛ начал сезон с трех матчей без заброшенных шайб.
«Нужно как минимум 10-15 матчей подождать. По трем матчам нельзя делать глобальные выводы. И Овечкин же не один играет, многое зависит от команды.
Надо посмотреть, как у них дальше пойдет. Дело же такое – вот «Нефтехимик» проиграл 10 матчей подряд, а потом 6 подряд выиграл. Попрет или не попрет у «Вашингтона» и Овечкина, я не знаю. Просто надо подождать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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