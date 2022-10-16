Вайсфельд об Овечкине: «По 3 матчам нельзя делать глобальные выводы. И он же не один играет, многое зависит от команды»

высказался касательно выступления в сезоне-2022/23.

Капитан «Вашингтона» во второй раз за карьеру в начал сезон с трех матчей без заброшенных шайб.

«Нужно как минимум 10-15 матчей подождать. По трем матчам нельзя делать глобальные выводы. И Овечкин же не один играет, многое зависит от команды.

Надо посмотреть, как у них дальше пойдет. Дело же такое – вот «Нефтехимик» проиграл 10 матчей подряд, а потом 6 подряд выиграл. Попрет или не попрет у и Овечкина, я не знаю. Просто надо подождать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.