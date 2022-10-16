Овечкин попал в штангу, бросив по пустым воротам в матче с «Монреалем». Его гол в 1-м периоде не засчитали из-за офсайда

попал в штангу, бросив по пустым воротам в матче с .

Капитан упустил возможность открыть счет голам в новом сезоне в матче с «Канадиенс» (3:1).

В концовке игры «Монреаль» снял вратаря. Российский форвард наносил бросок по пустым воротам, но попал в штангу.

Добавим, что гол Овечкина в первом периоде не был засчитан после видеопросмотра. Причиной стал офсайд, зафиксированный у другого нападающего «столичных» – Алексея Протаса.

Таким образом, безголевая серия Овечкина на старте сезона продлилась до 3 матчей. Это второй такой случай в его карьере в НХЛ.

(момент с незасчитанным голом – с 2:13)