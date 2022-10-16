Кожевников о 3 матчах Овечкина без голов: «Он не первый год так начинает, но всегда заканчивает с 50 шайбами. Он настоящий мастерюга»

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Александр Кожевников считает Александра Овечкина мастерюгой и спортсменом с большой буквы.

Капитан «Вашингтона» во 2-й раз за карьеру в НХЛ начал сезон с 3 матчей без заброшенных шайб.

– Он не первый год так начинает, но всегда заканчивает с 50 заброшенными шайбами. Александр умеет готовиться и грамотно подводить себя к сезону. Он настоящий мастерюга, спортсмен с большой буквы.

– Давит ли на Александра обсуждение его погони за рекордом Гретцки?

– Психология – важная вещь, но, думаю, он справится. Обычно это начинает влиять, когда остается пара шайб до рекорда.

– Сможет ли Александр догнать Уэйна Гретцки?

– Надеюсь, что сможет. Главное, чтобы травмы не мешали, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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