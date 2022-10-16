Божко об «Ак Барсе»: «Многие лидеры играют ниже своих возможностей. Лишь к 3-4 нападающим нет никаких вопросов»

поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

Команда проиграла шесть матчей подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Сложно сказать о причинах неудач «Ак Барса», не находясь внутри коллектива. Если смотреть на подбор исполнителей и тренерский штаб, то у казанцев все отлично. Но команда пока играет ниже своих возможностей.

С одной стороны, нет необходимости всех рвать в октябре. «Ак Барс» в плей-офф выйдет, в этом я не сомневаюсь. Главное, что даже в проигранных матчах подопечные Олега Знарка, как правило, очки набирают. Просто в команду пришло слишком много звездных игроков и новый тренерский штаб, и поэтому нужно время для того, чтобы каждый понял свою роль в клубе.

Хорошо, когда у тебя на бумаге столько звезд, но когда каждый хочет забивать и набирать очки, а не отрабатывать в обороне и ловить шайбы на себя, это вносит некий дисбаланс. Если мы посмотрим на состав «Ак Барса», то там не так много работяг, как технарей, и это тоже проблема.

Кроме того, там хватает возрастных ребят. Из того, что я видел, могу сказать, что команде пока не хватает динамики. Но для начала чемпионата в возрастном коллективе это нормальная история, особенно с учетом жестких предсезонок Знарка. Может быть, ребята разгонятся, может быть, они так долго выходят из-под нагрузок. Но сейчас уже середина октября, и пора бы это сделать, потому что предсезонка закончилась 50 дней назад.

Многие лидеры играют ниже своих возможностей. Достаточно посмотреть статистику игроков. На данный момент лишь к трем-четырем нападающим нет никаких вопросов. Отсюда проблемы с большинством, где многие лидеры могли бы набирать больше очков. Но оно пока работает не так, как хотелось бы. И все это вкупе оборачивается не самым приятным промежуточным результатом», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».

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