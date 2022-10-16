«Трактор» перебросал «Ак Барс» 51:20. Казанцы нанесли 3 броска в 1-м периоде

«Трактор» победил «Ак Барс» (5:2) в матче Фонбет чемпионата .

Команда тренера Олега Знарка нанесла 20 бросков за три периода, в активе «Трактора» 51 бросок в створ.

После первых 20 минут челябинцы вели по броскам в створ – 18:3. Во втором периоде перебросал «Ак Барс» со счетом 16:8, в третьем – 17:9.

Ворота «Трактора» защищал голкипер Илья Проскуряков.

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