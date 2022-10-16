Станислав Галиев: «Шесть поражений подряд для «Ак Барса», для Татарстана – это очень стыдно»

Станислав Галиев высказался после поражения от «Трактора» (2:5).

«Ак Барс» проиграл шестой матч подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

– Вспомните свою заброшенную шайбу?

– Вадик [Шипачев] здорово сыграл на вбрасывании, выиграл вчистую. Я Славке [Войнову] отыграл шайбу, Славка отправил ее Радику [Александру Радулову], Радик увел на линию, диагональ, и я подстроился под нее.

Коньком принял, увидел, что вратарь лежит. Спонтанный гол, получилось сбросить в пустые ворота.

– Лучше сейчас пережить эту сложную серию, чем в дальнейшем?

– Да, один очень известный человек сказал мне, что лучше получить такую серию в начале чемпионата, чем в плей-офф. Нам всем очень стыдно перед собой, перед болельщиками, перед тренерским штабом.

Шесть поражений подряд для «Ак Барса», для Татарстана – это очень стыдно. Мы очень хотим переломить эту серию. Знаем, болельщики злятся, не понимают, что происходит с командой. Нам самим очень сложно, но мы надеемся на вашу поддержку. Надеемся, что мы вместе переживем этот момент и настанет белая полоса, – сказал нападающий «Ак Барса».