Лукоянов о 6-м поражении подряд: «Ак Барс» давно так бесхозно не играл. Все осознают ситуацию, мы наладим результат»

Артем Лукоянов после игры с (2:5) прокомментировал серию поражений «Ак Барса».

Команда проиграла шесть матчей подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах .

– Конечно, ситуация не просто неприятная, лично я в такой давным-давно не был. Наверное, все должны понять, что происходит. Тяжело что-то сказать, нужно уже не через «давай, давай», а поступками уже на льду пытаться исправить ситуацию. Самое главное – мы должны быть все вместе и результат делать вместе.

– Что можно сейчас передать болельщикам?

– Сейчас критика болельщиков как никогда оправданная, потому что давно у нас такого не было, давно так бесхозно не играли.

«Ак Барс» не просто так завоевал себе такое имя и столько титулов. Но только все вместе мы можем что-то изменить, один-два человека ничего не решат. Поэтому чем больше людей подхватит правильное отношение к игре, тем быстрее все увидят, как нужно биться за команду.

Словами тут не поможешь, нужны действия. Все игроки и тренеры осознают ситуацию, мы наладим игру и результат. По-другому не может быть, – сказал нападающий .