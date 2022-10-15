Форвард «Салавата» Сучков о 4:0: «Нефтехимик» – неплохой соперник, с ними было интересно играть. Здорово, что победили. Все, что задумали, – сделали»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Егор Сучков Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков высказался о победе над «Нефтехимиком» (4:0).

– Был интересный матч, неплохие скорости. «Нефтехимик» – неплохой соперник, с ними было интересно играть. Здорово, что победили. Все, что задумали, – сделали. По счету видно, что немного сдали во втором периоде. А в целом все хорошо.

– Как оцените свою игру?

– Тренерский штаб мне доверил место во втором звене, с мастерами. Приятно было с ними играть. Главное, что выиграли сегодня. 

– В третьем периоде сделали больше акцент на оборону. Почему?

– Играли по заданию. Не могу сказать, что сели в оборону. Действовали спокойно и без нервозности. 

– Как оцените эпизод, когда партнеры по команде побежали драться с соперникам, защищая вас?

– Это было приятно. Парни сразу за меня заступились. Я был без шайбы, против меня сыграли неправильно. Но мужики встали горой, спасибо им, – сказал Сучков.

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