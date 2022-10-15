Козлов после 4:0 с «Нефтехимиком»: «Салават» здорово сыграл в меньшинстве и большинстве. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Виктор Козлов КХЛ Евгений Тимкин Станислав Бочаров Владислав Картаев Виктор Антипин Андрей Кареев Илья Ежов Глеб Кузьмин Егор Сучков Сергей Варлов Александр Комаров 2002 Егор Старков Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком».

Уфимская команда одержала победу со счетом 4:0 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.

– Хороший матч, здорово сыграли в меньшинстве и большинстве. Илья Ежов был хорош на последнем рубеже. Сейчас важно, какой хоккей команда показывает. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией. Счет не отобрал сегодня игру. «Нефтехимик» на подъеме, выиграл семь матчей из восьми. Напряжение было большое.

– Почему не сыграл Комаров?

– Дали Варлову шанс. Комаров до этого тоже хорошо играл.

– Как вам действия Сучкова?

– Здорово сыграл. Добавил движения, эмоций и активности.

– Показалось, что сегодня Кузьмин проделал огромный объем работы. Как оцените?

– Не просто так ему дали бурек как лучшему игроку матча. Ловил шайбу на себя. Он выступил эмоционально после рождения сына. 

– Нет желания вызвать в КХЛ Старкова, который постоянной прогрессирует?

– Мы за всеми смотрим. Есть Игорь Мясищев, много других ребят. Пусть играют и прогрессируют, все на примете.

– Какие задачи ставите перед Кузьминым?

– Он провел идеальный матч со своей стороны. Должен показывать такой же хоккей. Если будет забивать голы, получит отличный опыт.

– Смогут ли Тимкин и Антипин сыграть на выезде?

– Евгений нет. Виктор восстанавливается, посмотрим, как он будет выглядеть.

– Уже пять матчей на ноль. Это столько же, сколько в прошлом сезоне. Второе место в в истории «Салавата Юлаева» по сухим играм. За счет чего удается так играть?

– Это хорошая игра вратарей. Андрей Кареев и Илья Ежов классно играют, они делают большой объем работы. Такие игры выигрываются за счет блокированных. Все набивают шишки, жертвуют собой. Отсюда и приходит результат.

– Почему переместили в четвертое звено Бочарова?

– Они до этого с Владом Картаевым хорошо играли. Перестановка дала баланс во всех звеньях, – сказал Козлов.

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