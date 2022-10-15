Козлов после 4:0 с «Нефтехимиком»: «Салават» здорово сыграл в меньшинстве и большинстве. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком».
Уфимская команда одержала победу со счетом 4:0 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.
– Хороший матч, здорово сыграли в меньшинстве и большинстве. Илья Ежов был хорош на последнем рубеже. Сейчас важно, какой хоккей команда показывает. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией. Счет не отобрал сегодня игру. «Нефтехимик» на подъеме, выиграл семь матчей из восьми. Напряжение было большое.
– Почему не сыграл Комаров?
– Дали Варлову шанс. Комаров до этого тоже хорошо играл.
– Как вам действия Сучкова?
– Здорово сыграл. Добавил движения, эмоций и активности.
– Показалось, что сегодня Кузьмин проделал огромный объем работы. Как оцените?
– Не просто так ему дали бурек как лучшему игроку матча. Ловил шайбу на себя. Он выступил эмоционально после рождения сына.
– Нет желания вызвать в КХЛ Старкова, который постоянной прогрессирует?
– Мы за всеми смотрим. Есть Игорь Мясищев, много других ребят. Пусть играют и прогрессируют, все на примете.
– Какие задачи ставите перед Кузьминым?
– Он провел идеальный матч со своей стороны. Должен показывать такой же хоккей. Если будет забивать голы, получит отличный опыт.
– Смогут ли Тимкин и Антипин сыграть на выезде?
– Евгений нет. Виктор восстанавливается, посмотрим, как он будет выглядеть.
– Уже пять матчей на ноль. Это столько же, сколько в прошлом сезоне. Второе место в в истории «Салавата Юлаева» по сухим играм. За счет чего удается так играть?
– Это хорошая игра вратарей. Андрей Кареев и Илья Ежов классно играют, они делают большой объем работы. Такие игры выигрываются за счет блокированных. Все набивают шишки, жертвуют собой. Отсюда и приходит результат.
– Почему переместили в четвертое звено Бочарова?
– Они до этого с Владом Картаевым хорошо играли. Перестановка дала баланс во всех звеньях, – сказал Козлов.
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