Козлов после 4:0 с «Нефтехимиком»: «Салават» здорово сыграл в меньшинстве и большинстве. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Уфимская команда одержала победу со счетом 4:0 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.

– Хороший матч, здорово сыграли в меньшинстве и большинстве. был хорош на последнем рубеже. Сейчас важно, какой хоккей команда показывает. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией. Счет не отобрал сегодня игру. «Нефтехимик» на подъеме, выиграл семь матчей из восьми. Напряжение было большое.

– Почему не сыграл Комаров?

– Дали Варлову шанс. Комаров до этого тоже хорошо играл.

– Как вам действия Сучкова?

– Здорово сыграл. Добавил движения, эмоций и активности.

– Показалось, что сегодня Кузьмин проделал огромный объем работы. Как оцените?

– Не просто так ему дали бурек как лучшему игроку матча. Ловил шайбу на себя. Он выступил эмоционально после рождения сына.

– Нет желания вызвать в КХЛ Старкова, который постоянной прогрессирует?

– Мы за всеми смотрим. Есть Игорь Мясищев, много других ребят. Пусть играют и прогрессируют, все на примете.

– Какие задачи ставите перед Кузьминым?

– Он провел идеальный матч со своей стороны. Должен показывать такой же хоккей. Если будет забивать голы, получит отличный опыт.

– Смогут ли Тимкин и Антипин сыграть на выезде?

– Евгений нет. Виктор восстанавливается, посмотрим, как он будет выглядеть.

– Уже пять матчей на ноль. Это столько же, сколько в прошлом сезоне. Второе место в в истории «Салавата Юлаева» по сухим играм. За счет чего удается так играть?

– Это хорошая игра вратарей. и Илья Ежов классно играют, они делают большой объем работы. Такие игры выигрываются за счет блокированных. Все набивают шишки, жертвуют собой. Отсюда и приходит результат.

– Почему переместили в четвертое звено Бочарова?

– Они до этого с Владом Картаевым хорошо играли. Перестановка дала баланс во всех звеньях, – сказал Козлов.