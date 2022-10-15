Дроздов – журналистам после гола «Нефтехимику»: «Можете почаще спрашивать, почему я не забиваю? Хочу постоянно забрасывать»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча с «Нефтехимиком».

Уфимская команда одержала победу со счетом 4:0 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ. Дроздов забил первый гол в этом матче.

– Хорошая и уверенная победа. Выполнили установку, все по делу.      – Долго не могли забить, сегодня удалось реализовать свой шанс…    – Да, долго хотелось забить. Моменты были в каждом матче, просто не удавалось их реализовать. Сегодня использовал свой шанс. Надеюсь, что и дальше буду забивать.    – Как только журналисты спрашивают про заброшенные шайбы, вы сразу забиваете. Это совпадение?    – А вы можете меня почаще, пожалуйста, спрашивать, почему не забиваю? Хочу постоянно забрасывать.    – Тогда вопрос: как относитесь к своей результативности?    – Плохая результативность. Надо улучшать. Думаю, что дальше будет лучше, – сказал Дроздов. 

 

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