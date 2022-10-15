Леонтьев про 0:4: «Салават» лучше вошел в игру и был быстрее. «Нефтехимик» в функциональном плане немного просел»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым».
Клуб из Нижнекамска потерпел поражение со счетом 0:4 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.
– Соперник был сегодня посвежее, мы в функциональном плане немного просели. В некоторых моментах переиграли нас. Первыми забили они сразу, потом повели в два. Тяжело было отыграться и вернуться. Не смогли пробить вратаря, а так создавали моменты, были штанги и перекладины.
– За счет чего случился рывок по броскам в конце?
– Тяжелый, может, матч предыдущий для нас сложился. Но это не отговорки. Сегодня «Салават» лучше вошел в игру и быстрее был. Все предыдущие игры мы не уступали сопернику ни в скорости, ни в движении. Может, череда таких игра – то дома, то на выезде. Уверен, что у нас найдутся силы на следующий матч.
– Как оцените игру команды в меньшинстве?
– Если мы пропустили, значит где-то недоработали. А так – разбираем моменты, улучшаем нашу игру.
– Почему в воротах вновь сыграл Тихомиров?
– Предыдущую игру он выиграл. Вратарь после победы должен играть и работать дальше.
– Как оцените результаты в целом, учитывая, что последние игры «Нефтехимик» забирал?
– Результат сегодня не очень. Но есть самоотдача, мы не опускаем руки. Это меня радует. Уверен, что далее мы соберемся и будем сильнее.
– Что именно сегодня не позволило войти в игру?
– Наверное, не хватило эмоций. Есть такое, что где-то надо быть агрессивнее и активнее идти на ворота. Но, значит нужно быть еще хитрее.
– Как прокомментируете отправку Гиматова в «Нефтяник»?
– По спортивным показателям он не совсем показывал, что мы хотели видеть. Неудачно в сезон вошел. Тяжело расставаться, он хороший порядочный парень, но надо двигаться дальше, – приводит слова Леонтьева «Бизнес Online».
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