Леонтьев про 0:4: «Салават» лучше вошел в игру и был быстрее. «Нефтехимик» в функциональном плане немного просел»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча с .

Клуб из Нижнекамска потерпел поражение со счетом 0:4 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.

– Соперник был сегодня посвежее, мы в функциональном плане немного просели. В некоторых моментах переиграли нас. Первыми забили они сразу, потом повели в два. Тяжело было отыграться и вернуться. Не смогли пробить вратаря, а так создавали моменты, были штанги и перекладины.

– За счет чего случился рывок по броскам в конце?

– Тяжелый, может, матч предыдущий для нас сложился. Но это не отговорки. Сегодня «Салават» лучше вошел в игру и быстрее был. Все предыдущие игры мы не уступали сопернику ни в скорости, ни в движении. Может, череда таких игра – то дома, то на выезде. Уверен, что у нас найдутся силы на следующий матч.

– Как оцените игру команды в меньшинстве?

– Если мы пропустили, значит где-то недоработали. А так – разбираем моменты, улучшаем нашу игру.

– Почему в воротах вновь сыграл Тихомиров?

– Предыдущую игру он выиграл. Вратарь после победы должен играть и работать дальше.

– Как оцените результаты в целом, учитывая, что последние игры забирал?

– Результат сегодня не очень. Но есть самоотдача, мы не опускаем руки. Это меня радует. Уверен, что далее мы соберемся и будем сильнее.

– Что именно сегодня не позволило войти в игру?

– Наверное, не хватило эмоций. Есть такое, что где-то надо быть агрессивнее и активнее идти на ворота. Но, значит нужно быть еще хитрее.

– Как прокомментируете отправку Гиматова в «Нефтяник»?

– По спортивным показателям он не совсем показывал, что мы хотели видеть. Неудачно в сезон вошел. Тяжело расставаться, он хороший порядочный парень, но надо двигаться дальше, – приводит слова Леонтьева «Бизнес Online».