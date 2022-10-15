Ларионов о том, что «Торпедо» любит рисковать: «Игра проходит эволюцию, омолаживается. Мы не можем оставаться в той прагматике, что была в предыдущие годы»

Главный тренер «Торпедо» высказался о поражении от .

Нижегородская команда проиграла матча регулярного сезона Фонбет КХЛ со счетом 1:2.

«Хороший матч, хорошая атмосфера. Выездная модель дается тяжелее? Мы не стараемся разделять арены или соперников на сильных или слабых.

Мы – команда, которая была представлена вашей публике, она играет на любой арене в хоккей, который мы ставим. Тот, который дает зрителям возможность получать удовольствие. Мы играем для наших зрителей, и это наша главная мотивация. Мы играем в хоккей, который должен приносить удовольствие и команде, и зрителю.

Мы любим рисковать? Понимаете, сама по себе игра, она, скажем, проходит эволюцию. Мы не можем оставаться в той прагматике, что была в предыдущие годы. Для того, чтобы привлечь зрителя на трибуны, повысить интерес к хоккею, мы делаем это намеренно. Игра омолаживается. Чтобы играть в таком режиме, нужны движение и скорость.

Конечно, риск. Но я повторю, что за большим риском стоит большое вознаграждение. Иногда получается, иногда нет. Сегодня, к сожалению, не получилось. Но игра оставила приятное впечатление. Мы не будем отходить от своего хоккея – сезон длинный, экспериментальный. Такие матчи закаляют менталитет команды, игроков. Через такие игры надо проходить.

По игре не думаю, что мы сегодня проиграли, но упустили два очка, к сожалению», – сказал Ларионов.