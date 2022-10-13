Михаил Анисин: «Ларионов смог сделать современный советский хоккей. Восхищаюсь игрой «Торпедо»

Теги Торпедо Михаил Анисин Игорь Ларионов КХЛ Металлург Жлобин высшая лига Беларусь Хоккей

Михаил Анисин оценил игру «Торпедо» под руководством тренера Игоря Ларионова.

– Вы уже отмечали работу Игоря Ларионова в «Торпедо»…

– Не перестаю восхищаться игрой «Торпедо». Игорь Ларионов смог сделать современный советский хоккей. Состав не самый звездный, но у команды топ-тренер. В нем видят лидера, уважаемого человека с хоккейным IQ на высочайшем уровне.

Мне импонирует то, что «Торпедо» не боится играть. Зрителю неинтересно ходить на счет 1:0, где сыграли от обороны и засушили игру. А у Ларионова психология победителя: нам забили, а мы ответим еще тремя голами. Проиграли матч – ничего страшного, следующий выиграем.

У ребят нет скованности, тренер внушил им уверенность в своих силах. Он не убивает игроков, не загоняет их в рамки, и благодаря этому «Торпедо» побеждает. Пресс-конференции Ларионова также очень интересно смотреть, – сказал обладатель Кубка Гагарина, выступающий за жлобинский «Металлург».

Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷

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