Михаил Анисин: «Ларионов смог сделать современный советский хоккей. Восхищаюсь игрой «Торпедо»

оценил игру «Торпедо» под руководством тренера .

– Вы уже отмечали работу Игоря Ларионова в «Торпедо»…

– Не перестаю восхищаться игрой «Торпедо». Игорь Ларионов смог сделать современный советский хоккей. Состав не самый звездный, но у команды топ-тренер. В нем видят лидера, уважаемого человека с хоккейным IQ на высочайшем уровне.

Мне импонирует то, что «Торпедо» не боится играть. Зрителю неинтересно ходить на счет 1:0, где сыграли от обороны и засушили игру. А у Ларионова психология победителя: нам забили, а мы ответим еще тремя голами. Проиграли матч – ничего страшного, следующий выиграем.

У ребят нет скованности, тренер внушил им уверенность в своих силах. Он не убивает игроков, не загоняет их в рамки, и благодаря этому побеждает. Пресс-конференции Ларионова также очень интересно смотреть, – сказал обладатель Кубка Гагарина, выступающий за жлобинский .

Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷