Ларионов о спаде «Торпедо»: «Мы провели 2-й и 3-й периоды в зоне «Автомобилиста». Были бы на спаде, то, наверное, опустили руки и закончили матч»

поделился мыслями после поражения от со счетом 1:4.

– Хочу поздравить команду «Автомобилист» с победой, с хорошей игрой, с двумя очками.

Не лучший первый период с нашей стороны. Дали преимущество «Автомобилисту» в две шайбы.

Второй и третий периоды провели хорошо, но, к сожалению, была прекрасная игра вратаря, которая не дала нам возможности вернуться в игру и спасти матч.

– В начале сезона «Торпедо» провело удачную серию – 7 побед в 8 матчах. Сейчас команда чередует поражения и победы. Это какой-то спад или так и должно было быть?

– Понимаете, в этой лиге, когда ты начинаешь играть, начинаешь делать какие-то позитивные волны, естественно, каждая команда начинает играть более ответственно против тебя.

Потому что не всегда просто играть, когда паркуют автобус. Мы играем в хоккей, который дает удовлетворение игрокам, болельщикам и, наверное, всей лиге.

Дальше идет вопрос календаря, который очень насыщенный, очень интересный, очень правильный, я считаю. И здесь мы говорим о команде, в которой играют мальчишки, о которых три месяца назад вы, наверное, не слышали.

Поэтому говорить о том, спад или не спад… Мы второй и третий периоды практически провели в зоне соперника. Если бы мы были на спаде, то мы бы, наверное, опустили руки и закончили матч с плачевным результатом.

Мы могли матч спасти – если бы не этот коварный гол, который мы пропустили в пустые ворота, то, я думаю, у нас был бы шанс сделать счет 2:3», – сказал главный тренер .