Форвард «Рейнджерс» Карпентер порезал ухо, упав на конек защитника «Виннипега»

Нападающий Райан Карпентер получил повреждение уха.

Во время матча против в регулярном сезоне НХЛ (1:4) Карпентер упал ухом на конек защитника соперников. Форвард доиграл этот эпизод, и только потом отправился на скамейку запасных.

Карпентер получил порез уха, у него было обильное кровотечение. Продолжить игру 31-летний хоккеист не смог.

В нынешнем сезоне НХЛ Карпентер провел 3 матча и отдал одну голевую передачу.

Фото: https://t.me/hockey_match