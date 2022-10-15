Форвард «Рейнджерс» Карпентер порезал ухо, упав на конек защитника «Виннипега»
Нападающий «Рейнджерс» Райан Карпентер получил повреждение уха.
Во время матча против «Виннипега» в регулярном сезоне НХЛ (1:4) Карпентер упал ухом на конек защитника соперников. Форвард доиграл этот эпизод, и только потом отправился на скамейку запасных.
Карпентер получил порез уха, у него было обильное кровотечение. Продолжить игру 31-летний хоккеист не смог.
В нынешнем сезоне НХЛ Карпентер провел 3 матча и отдал одну голевую передачу.
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