Форвард «Рейнджерс» Карпентер порезал ухо, упав на конек защитника «Виннипега»

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Нападающий «Рейнджерс» Райан Карпентер получил повреждение уха. 

Во время матча против «Виннипега» в регулярном сезоне НХЛ (1:4) Карпентер упал ухом на конек защитника соперников. Форвард доиграл этот эпизод, и только потом отправился на скамейку запасных.

Карпентер получил порез уха, у него было обильное кровотечение. Продолжить игру 31-летний хоккеист не смог.

В нынешнем сезоне НХЛ Карпентер провел 3 матча и отдал одну голевую передачу. 

Фото: https://t.me/hockey_match

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