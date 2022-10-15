«Металлург» объявил о возвращении Дронова. Контракт с защитником – до конца сезона

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Магнитогорский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним защитником. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Дронов – воспитанник «Металлурга», он выступал за клуб с 2016 по 2022 год. 5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания.

В прошлом сезоне Григорий провел 30 матчей за «Металлург» и набрал 15 (5+10) очков.