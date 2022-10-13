«Металлург» ведет переговоры с Дроновым («СЭ»)

«Металлург» ведет переговоры с защитником .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

5 октября стало известно, что и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания.

Защитник играл за с 2016 по 2022 год.

В минувшем сезоне он сыграл только 6 матчей в регулярном чемпионате, а в плей-офф принял участие в 24 играх и набрал 14 (5+9) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 21:03.