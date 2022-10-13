«Металлург» ведет переговоры с Дроновым («СЭ»)

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«Металлург» ведет переговоры с защитником Григорием Дроновым.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания.

Защитник играл за «Металлург» с 2016 по 2022 год.

В минувшем сезоне он сыграл только 6 матчей в регулярном чемпионате, а в плей-офф принял участие в 24 играх и набрал 14 (5+9) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 21:03.

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