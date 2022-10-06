Директор «Металлурга» о Дронове: «Переговоры с его представителями мы не начинали»

Сергей Ласьков сообщил, что «Металлург» не начинал переговоры с Григорием Дроновым.

5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания.

Защитник играл за «Металлург» с 2016 по 2022 год.

«Нам известно столько же, сколько и вам о Григории.

Переговоры с его представителями мы не начинали», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга».