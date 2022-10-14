Никита Лямкин: «В «Ак Барсе» все хотят выиграть, просто шайба не идет в ворота. Надо переламывать ситуацию»
Никита Лямкин высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).
– Сегодня «Ак Барс» много бросал, создавал моменты, как в дальнейшем превратить их в голы?
– Это придет через работу, нужно переломить текущую черную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперед. Нужна победа, вот и все.
– Сегодня у вас была драка. По эмоциям это похоже на матчи уровня плей-офф?
– Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идет шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет, – сказал защитник «Ак Барса».
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