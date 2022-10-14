Никита Лямкин: «В «Ак Барсе» все хотят выиграть, просто шайба не идет в ворота. Надо переламывать ситуацию»

высказался после матча против (1:2 Б).

– Сегодня «Ак Барс» много бросал, создавал моменты, как в дальнейшем превратить их в голы?

– Это придет через работу, нужно переломить текущую черную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперед. Нужна победа, вот и все.

– Сегодня у вас была драка. По эмоциям это похоже на матчи уровня плей-офф?

– Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идет шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет, – сказал защитник .