Никита Лямкин: «В «Ак Барсе» все хотят выиграть, просто шайба не идет в ворота. Надо переламывать ситуацию»

Теги Ак Барс Автомобилист КХЛ Никита Лямкин Хоккей

Никита Лямкин высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).

– Сегодня «Ак Барс» много бросал, создавал моменты, как в дальнейшем превратить их в голы?

– Это придет через работу, нужно переломить текущую черную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперед. Нужна победа, вот и все.

– Сегодня у вас была драка. По эмоциям это похоже на матчи уровня плей-офф?

– Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идет шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет, – сказал защитник «Ак Барса».

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