Знарок о том, что делать после 5 поражений подряд: «Не хотел бы ждать 11, конечно. Нужно забивать, не знаю. Сейчас это уже психология»

Олег Знарок высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).

– В принципе, сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен.

– Вы проиграли все четыре матча «Автомобилисту», насколько это закономерный и справедливый итог?

– Наверное, закономерен. Просто мы должны были выигрывать два домашних матча.

– Могли ли хоккеисты использовать слабые места Игоря Бобкова, зная его по игре в Казани?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Наверное, могли, но не получилось.

– Есть версия, что пять поражения подряд связаны с возрастом команды. Что лидеры не выдерживают календаря с игрой через день.

– Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем .

– Агрессивный хоккей вашей команды нарабатывался на предсезонке? Команда довольно много удаляется.

– Где-то удаления оправданные, где-то нет.

– Вы сделали много бросков, делали мало передач. Не слишком прямолинейно сыграли?

– В начале сезона мы хотели все делать слишком красиво, но не получалось. Сейчас настал момент, когда нужно играть на результат.

– 18-летний сегодня играл в паре с Вячеславом Войновым. Почему приняли такое решение?

– Во-первых, даем парню развиваться. Во-вторых, он неплохо смотрелся. Думаю, к нему претензий не так много сегодня, хотя они есть ко всем. Евсеев хорошо катается, психологически готов к этому.

– Пять поражений подряд сказываются на игроках? Команда начинает играть проще.

– Наверное, есть такое. С одним голом трудно выиграть матч, хотя мы создаем много моментов, но этот период тоже нужно пережить. Так – ничего страшного, еще раз повторю, что игра мне сегодня понравилась.

– Вы говорили, что у вас была серия из 11 поражений подряд в «Динамо», сейчас пять. Что нужно делать, как это пережить?

– Я не хотел бы ждать 11, конечно. Что нужно делать – забивать, не знаю. Сейчас это уже психология, – сказал главный тренер «Ак Барса».