Знарок о том, что делать после 5 поражений подряд: «Не хотел бы ждать 11, конечно. Нужно забивать, не знаю. Сейчас это уже психология»
Олег Знарок высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).
– В принципе, сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен.
– Вы проиграли все четыре матча «Автомобилисту», насколько это закономерный и справедливый итог?
– Наверное, закономерен. Просто мы должны были выигрывать два домашних матча.
– Могли ли хоккеисты «Ак Барса» использовать слабые места Игоря Бобкова, зная его по игре в Казани?
– Мне трудно ответить на этот вопрос. Наверное, могли, но не получилось.
– Есть версия, что пять поражения подряд связаны с возрастом команды. Что лидеры не выдерживают календаря с игрой через день.
– Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист».
– Агрессивный хоккей вашей команды нарабатывался на предсезонке? Команда довольно много удаляется.
– Где-то удаления оправданные, где-то нет.
– Вы сделали много бросков, делали мало передач. Не слишком прямолинейно сыграли?
– В начале сезона мы хотели все делать слишком красиво, но не получалось. Сейчас настал момент, когда нужно играть на результат.
– 18-летний Никита Евсеев сегодня играл в паре с Вячеславом Войновым. Почему приняли такое решение?
– Во-первых, даем парню развиваться. Во-вторых, он неплохо смотрелся. Думаю, к нему претензий не так много сегодня, хотя они есть ко всем. Евсеев хорошо катается, психологически готов к этому.
– Пять поражений подряд сказываются на игроках? Команда начинает играть проще.
– Наверное, есть такое. С одним голом трудно выиграть матч, хотя мы создаем много моментов, но этот период тоже нужно пережить. Так – ничего страшного, еще раз повторю, что игра мне сегодня понравилась.
– Вы говорили, что у вас была серия из 11 поражений подряд в «Динамо», сейчас пять. Что нужно делать, как это пережить?
– Я не хотел бы ждать 11, конечно. Что нужно делать – забивать, не знаю. Сейчас это уже психология, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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