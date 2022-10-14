Знарок о том, что делать после 5 поражений подряд: «Не хотел бы ждать 11, конечно. Нужно забивать, не знаю. Сейчас это уже психология»

Теги Ак Барс Автомобилист Олег Знарок КХЛ Никита Евсеев Хоккей

Олег Знарок высказался после матча против «Автомобилиста» (1:2 Б).

– В принципе, сегодня я видел команду, которая играла и билась до конца. Кроме того, что не заработали еще одно очко, игрой я доволен.

– Вы проиграли все четыре матча «Автомобилисту», насколько это закономерный и справедливый итог?

– Наверное, закономерен. Просто мы должны были выигрывать два домашних матча.

– Могли ли хоккеисты «Ак Барса» использовать слабые места Игоря Бобкова, зная его по игре в Казани?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Наверное, могли, но не получилось.

– Есть версия, что пять поражения подряд связаны с возрастом команды. Что лидеры не выдерживают календаря с игрой через день.

– Не вижу в возрасте никаких проблем, я бы так не сказал. Вы ведь видели даже сегодня, сколько моментов мы создали. Думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист».

– Агрессивный хоккей вашей команды нарабатывался на предсезонке? Команда довольно много удаляется.

– Где-то удаления оправданные, где-то нет.

– Вы сделали много бросков, делали мало передач. Не слишком прямолинейно сыграли?

– В начале сезона мы хотели все делать слишком красиво, но не получалось. Сейчас настал момент, когда нужно играть на результат.

– 18-летний Никита Евсеев сегодня играл в паре с Вячеславом Войновым. Почему приняли такое решение?

– Во-первых, даем парню развиваться. Во-вторых, он неплохо смотрелся. Думаю, к нему претензий не так много сегодня, хотя они есть ко всем. Евсеев хорошо катается, психологически готов к этому.

– Пять поражений подряд сказываются на игроках? Команда начинает играть проще.

– Наверное, есть такое. С одним голом трудно выиграть матч, хотя мы создаем много моментов, но этот период тоже нужно пережить. Так – ничего страшного, еще раз повторю, что игра мне сегодня понравилась.

– Вы говорили, что у вас была серия из 11 поражений подряд в «Динамо», сейчас пять. Что нужно делать, как это пережить?

– Я не хотел бы ждать 11, конечно. Что нужно делать – забивать, не знаю. Сейчас это уже психология, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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