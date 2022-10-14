Кормье подрался с Евсеевым, Филяев – с Лямкиным в матче «Автомобилист» – «Ак Барс»

Хоккеисты «Ак Барса» и «Автомобилиста» подрались в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На 26-й минуте игры произошла потасовка между защитником казанского клуба Никитой Евсеевым и нападающим команды из Екатеринбурга Патрисом Кормье.

В результате игроки получили 5-минутные удаления. В связи с травмой Кормье штраф отбывал Ярослав Трофимов.

На 38-й минуте матча подрались защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев. Они также получили по 5 минут штрафа.