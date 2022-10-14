Кормье подрался с Евсеевым, Филяев – с Лямкиным в матче «Автомобилист» – «Ак Барс»
Хоккеисты «Ак Барса» и «Автомобилиста» подрались в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 26-й минуте игры произошла потасовка между защитником казанского клуба Никитой Евсеевым и нападающим команды из Екатеринбурга Патрисом Кормье.
В результате игроки получили 5-минутные удаления. В связи с травмой Кормье штраф отбывал Ярослав Трофимов.
На 38-й минуте матча подрались защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и нападающий «Автомобилиста» Василий Филяев. Они также получили по 5 минут штрафа.
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