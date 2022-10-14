Заварухин о победе над «Ак Барсом»: «27 блокшотов о многом говорят. Спасибо ребятам за настрой»

прокомментировал победу в матче против (2:1 Б).

«27 блокшотов о многом говорят. Спасибо ребятам за игру и настрой, с первых минут чувствовали энергию на лавке от них, они выполнили то, что от них просили. Соперник где-то владел инициативой, были моменты, но блокировка бросков, хорошая игра вратаря принесла успех.

Насколько закономерны четыре победы над «Ак Барсом»? Хорошие игры были, что здесь, что в Казани. Где-то удача была на нашей стороне, где-то мы действовали правильно, потому итог такой.

Когда вернутся в строй травмированные? Из остальных ближе всех к возвращению Да Коста», – сказал главный тренер .