Роман Ротенберг: «Касатонов внес огромный вклад в спортивное величие отечественной школы. Возглавляемая им Ночная лига объединяет тысячи любителей по всей России»

поздравил с днем рождения.

Сегодня, 14 октября, ему исполнилось 63 года.

«От души поздравляю с днем рождения легенду петербургского хоккея Алексея Касатонова!

Как истинный спортсмен-ленинградец Алексей Викторович учился в университете имени Лесгафта – кстати, в одно время с моим отцом – а затем сделал по-настоящему великолепную карьеру.

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы – Касатонов является одним из самых именитых воспитанников нашего хоккея и реальной легендой мирового спорта. В свое время именно Алексей Викторович стоял у истоков новейшего и приложил свою руку к созданию команды, которая все последние годы является лидером .

Всю свою жизнь он занимается развитием хоккея в нашей стране и внес огромный вклад в спортивное величие отечественной школы. А Ночная хоккейная лига – проект, который возглавляет Алексей Викторович – объединяет тысячи любителей по всей России и позволяет им заниматься любимым делом и жить хоккеем.

Хочу пожелать Алексею Викторовичу крепкого здоровья, осуществления всех планов и только положительных эмоций. С днем рождения!» – написал тренер СКА в телеграм-канале.