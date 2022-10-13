Ротенберг про 1:3 с «Локомотивом»: «Боевая игра. Пацаны молодцы, хотели выиграть. Где-то подвела реализация»

прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).

«Очень боевая игра, сильный соперник, очень хорошо играет в обороне. Хороший первый период, равная игра. Во втором допустили ошибки, сами себе привезли два гола. Потом перестроились, в третьем добавили, создали много моментов. Пацаны молодцы, хотели выиграть.

Где-то подвела реализация. Понимали, что Игорь Никитин и его тренерский штаб – очень серьезные специалисты, мы с ними постоянно много играем. И когда Никитин был еще в ЦСКА, система одна и та же.

Сегодня не смогли преодолеть эти капканы, колючие проволоки. Будем улучшать, особенно игру на вбрасывании. Это поражение делает нас сильнее. Это серьезный урок для нас, уверен, что ребята хорошо отреагируют», – сказал главный тренер СКА.