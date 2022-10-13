Ротенберг о травме Бардакова после удара об открытую калитку: «Будем обращаться в КХЛ, наверное. Должны быть какие-то корректировки правил»

прокомментировал травму Захара Бардакова в матче с «Локомотивом» (1:3).

Во втором после силового приема от Артура Каюмова форвард СКА врезался в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.

«Что касается травмы Бардакова, то такие вещи недопустимы. Наверное, будем обращаться в , должны быть какие-то корректировки правил. Будем общаться, совместными усилиями вносить коррективы.

Если это умышленно, это неправильно. Технические специалисты должны как можно быстрее закрывать бортик, потому что это жизненно важно. Можно такую травму получить, что мама не горюй!» – сказал тренер СКА.