Быков об игре Панарина: «Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень»

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Вячеслав Быков поделился мнением об игре Артемия Панарина в матче с «Миннесотой».

Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) очка.

«Рад за Панарина, он отлично выступает в начале сезона. Он умный хоккеист, поэтому всегда анализирует свою игру. Он смог перезагрузиться после прошлого сезона.

Не удивлен, что Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Панарин оторвался на «Миннесоте»: набрал 4 очка и красиво обманул Капризова. У Кирилла – «минус 4»😔

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