Быков об игре Панарина: «Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень»

поделился мнением об игре в матче с «Миннесотой».

Форвард набрал 4 (1+3) очка.

«Рад за Панарина, он отлично выступает в начале сезона. Он умный хоккеист, поэтому всегда анализирует свою игру. Он смог перезагрузиться после прошлого сезона.

Не удивлен, что Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Панарин оторвался на «Миннесоте»: набрал 4 очка и красиво обманул Капризова. У Кирилла – «минус 4»😔